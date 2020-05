Dalla Spagna rivelano: “Conte apprezza Junior Firpo e ha dato l’ok all’affare”

Tra le tante contropartite tecniche proposte dal Barcellona all’Inter nell’affare Lautaro Martinez solo una sembra soddisfare realmente Antonio Conte. Si tratta di Junior Firpo, terzino sinistro classe 1997 che, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, sarebbe stato giudicato positivamente dal tecnico nerazzurro.

In virtù di un possibile trasferimento del Toro in Spagna, quindi, quello dello spagnolo sarebbe un nome spendibile all’interno della trattativa. Senza dimenticarsi di Arturo Vidal che però, da Milano, continuano a ribadire di voler trattare all’interno di un’operazione slegata da quella per Lautaro. Ad ogni modo, sempre secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico interista avrebbe dato l’ok all’eventuale inserimento del profilo di Firpo nelle trattative tra i due club.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!