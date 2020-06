Dalla Spagna rivelano: “Lautaro? Bartomeu preferisce Neymar e spinge per lui!”

Mentre i tifosi combattono tra coloro che vorrebbero Lautaro Martinez e coloro che invece preferirebbero Neymar, dalla Spagna assicurano che il presidente del Barcellona Josep Bartomeu non avrebbe dubbi. Secondo quanto scritto su Twitter dal celebre giornalista Francesc Aguilar, sempre molto vicino alle vicende di casa blaugrana, il presidente del club avrebbe più motivi per preferire l’asso del PSG al centravanti dell’Inter.

“Bartomeu è sempre stato più favorevole all’arrivo di Neymar rispetto a quello di Lautaro – scrive Aguilar -. Crede infatti che il brasiliano sarebbe il miglior acquisto per il club, in virtù del fatto che Mbappé è inarrivabile. Inoltre, Bartomeu crede che Neymar possa veicolare il marchio Barcellona molto più di Lautaro”. Il problema però, continua poi Aguilar, è che “il costo doppio rispetto a quello del Toro si scontra con i problemi economici del club. L’unico modo per portarlo a Barcellona sarebbe cedendo parallelamente Griezmann, che però non vuole saperne di lasciare la Spagna”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!