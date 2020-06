Dalla Spagna – Sport fa tremare l’Inter: “Lautaro-Barcellona: arriva l’ok!”

Dalla Spagna rimbalzano sempre più insistenti le voci di un avvicinamento di Lautaro Martinez al Barcellona. In prima pagina, Sport rilancia: “L’attaccante ha raggiunto un accordo con il club blaugrana per cinque stagioni e 12 milioni annui. L’Inter dà per ceduto l’attaccante anche se non ha ancora raggiunto un accordo con il Barcellona”. Secondo il quotidiano, il giocatore avrebbe di fatto accettato la proposta presentata sul piatto da parte dei catalani ma, al momento, a mancare è ancora la stretta di mano tra le due società.

Questa la prima pagina di Sport.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!