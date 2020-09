Dall’Argentina – Jorge Messi in volo verso Barcellona per liberare Leo

Il caos generato da Leo Messi, ormai sicuro di lasciare il Barcellona, ha avuto in questi giorni una risonanza mediatica enorme. Che un campione come lui, legato, pareva, in maniera indissolubile ai colori blaugrana, decida di andarsene a pochi anni dal ritiro è stato come un fulmine a ciel sereno.

Tuttavia la telenovela dell’estate, qualunque sia il suo finale, sta per arrivare ad una conclusione. Come riportato dal quotidiano argentino Olé infatti, il padre di Leo, Jorge Messi, principale curatore degli interessi del figlio, è partito da Rosario per volare a Barcellona, dove si incontrerà con la dirigenza del Barca per risolvere in maniera diplomatica la questione.

La Liga spagnola infatti è dalla parte del club, avendo puntualizzato come Messi possa muoversi solo con il pagamento della maxi clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Nessuna delle due parti ovviamente vuole arrivare ad un muro contro muro, che porterebbe probabilmente il calciatore ad un anno di tribuna per poi liberarsi a zero nella prossima stagione. Sarebbe innanzitutto dannoso, senza poi considerare che un finale tanto burrascoso per una storia d’amore tanto duratura e prolifica sarebbe quanto meno spiacevole.

Ecco perché ora scende in campo Jorge, pronto a trovare le migliori condizioni per Leo.

