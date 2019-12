Dall’Inghilterra – Aubameyang non rinnova con l’Arsenal, anche l’Inter alla finestra

Pierre Emerik Aubameyang non pare destinato a rinnovare il suo contratto con l’Arsenal, almeno stando a quanto riferito oltremanica dal Mirror. La pessima situazione di classifica dei Gunners, unita alla volontà di cambiare, spingerebbe l’attaccante a cercare una nuova sistemazione.

Sono diversi i club che si sono messi alla finestra, pronti ad approfittare della situazione per assicurarsi le prestazioni del talento gambiano. Oltre a Real Madrid e Barcellona, per il giocatore ci sarebbe anche l’interesse di Inter e di alcuni club di Chinese Super League. Tuttavia, sempre stando a quanto riportato dal Tabloid britannico Arteta, nuovo tecnico dell’Arsenal, avrebbe già parlato con l’attaccante per provare a convincerlo a restare.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!