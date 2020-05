Dall’Inghilterra – Chelsea e Manchester United piombano su Werner: la clausola è però un ostacolo

Timo Werner è al centro di molte voci di mercato nelle ultime settimane: la clausola da 50 milioni di euro per prelevarlo dal Lipsia fa gola ad alcuni top club europei come l’Inter e l’attaccante tedesco si è reso disponibile a cambiare casacca.

Come riporta il quotidiano DailyMail insieme ai nerazzurri ed al Liverpool, in queste ore si sono iscritte alla corsa per Werner anche Chelsea e Manchester United. I club della Premier League puntano però ad uno sconto che – dalla Germania – hanno già fatto sapere di non voler attuare. L’Inter è dunque avvisata, dall’Inghilterra la concorrenza è forte ma in caso di addio di Lautaro Martinez è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco.



