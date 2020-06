Dall’Inghilterra – Inter, c’è anche Walker per la fascia: nome nuovo per Conte

Un nome nuovo per la fascia dell’Inter direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da The Sun infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Kyle Walker. Il terzino del Manchester City, secondo la stampa inglese, sarebbe in cima alla lista dei desideri interisti in chiave mercato. La Beneamata spera di convincere l’esterno dei Citizens ad un nuovo corso in Italia, ponendo di fatto fine alla sua avventura in Premier League.

Un primo approccio da parte della dirigenza interista era arrivato già nel 2017, quando Walker ha lasciato il Tottenham per unirsi, poi, al Manchester City. Negli ultimi tempi ha vissuto mesi turbolenti durante l’emergenza Coronavirus, violando più volte la quarantena e scatenando il malcontento del suo club. L’Inter ed Antonio Conte ci pensano, anche se in realtà Guardiola non sembra avere fretta nel cedere uno dei suoi esterni. Il giocatore ha rinnovato fino al 2024 nel corso dell’ultimo anno ed il club di Manchester, al momento, non sembra intenzionato ad una doppia trattativa per il ruolo di esterno, considerando anche la possibile partenza dello stesso Cancelo. Tutto da scrivere il futuro di Walker e dell’Inter, di nuovo fianco a fianco tre anni dopo l’ultima fiamma.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!