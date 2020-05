Dall’Inghilterra – Non solo PSG per Icardi: Milan e Juventus in corsa, sul piatto Alex Sandro e Pjanic

Porte italiane non del tutto serrate per Mauro Icardi. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha puntato il dito sul nuovo matrimonio in vista con il Paris Saint-Germain, aspettando la nuova offerta da Parigi. Sul Daily Mail però spuntano anche due concorrenti italiane, intenzionate a monitorare le voci sul futuro dell’argentino in vista di una possibile nuova chance in Serie A.

Si tratta, nello specifico di Juventus e Milan. I rossoneri, le porte chiuse da Zanetti nei confronti di un possibile ritorno in nerazzurro di Icardi, avrebbero manifestato più di un interesse per il giocatore. Insieme a loro anche la Vecchia Signora, disposta a mettere sul piatto sia Alex Sandro, come si legge sul Daily Mail, sia soprattutto Miralem Pjanic, nonostante l’interesse concreto del Barcellona per il giocatore. L’Inter sembra intenzionata a non concedere grandi sconti al PSG per l’affare Icardi: intanto Milan e Juventus monitorano gli sviluppi a distanza, studiando possibilità ed occasioni di rilancio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!