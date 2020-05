Dall’Olanda – Barcellona, Mbuyamba spinge per l’addio: anche l’Inter in corsa

Difficile rifiutare il Barcellona. Xavier Mbuyamba però è più convinto che mai, ed ha intenzione di lasciare i colori blaugrana per vivere da protagonista una nuova sfida. Come riportato infatti da Voetbal International, il calciatore classe ’01 avrebbe già espresso alla dirigenza dei catalani l’intenzione di partire, visti soprattutto i disordini a livello societario che si appresta a vivere la dirigenza del Barça.

Numerose le concorrenti pronte a darsi battaglia per il giovane difensore, già protagonista con le giovanili del Barcellona. Il Chelsea lo aveva inserito nella sua lista dei desideri diversi mesi fa ma, a causa del blocco del mercato, è stato costretto a deporre le armi per l’assalto. Ora però il club di Lampard potrebbe tornare alla carica, insieme a due italiane: Inter e Juventus. I nerazzurri, secondo il portale olandese, sarebbero in corsa per Mbuyamba ma, con le due big della Serie A, tra le interessate starebbero provando a farsi largo anche alcuni tra i migliori club di Bundesliga e Premier League, Chelsea compreso. Occhio all’asta dunque per Xavier Mbuyamba, gioiello del Barcellona pronto ad inaugurare una nuova avventura calcistica lontano dai catalani.

