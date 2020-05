DC – Il rifiuto, le richieste ed i paragoni di mercato: ecco perché il Real Madrid ha mollato Lautaro

Il Barcellona continua a pressare da vicino Lautaro Martinez. L’attaccante argentino rappresenta una delle uniche priorità del club blaugrana in vista del mercato estivo, ma la cifra di 111 milioni di euro resta lontana dalle possibilità attuali del club. Riflessioni in corso anche in chiave contropartite tecniche per i catalani che, al momento, rappresentano l’unico club in corsa per il giocatore. Nelle scorse settimane anche il Real Madrid aveva tentato l’approccio con l’Inter per il Toro, ma i Blancos avrebbero scelto, dopo aver sondato il terreno, di farsi da parte.

Il portale Defensa Central spiega, nel dettaglio, i motivi relativi al rifiuto da parte del Real Madrid. Gli spagnoli avrebbero infatti deciso di autoescludersi dalla corsa al giocatore a causa della cifra elevata chiesta dall’Inter. “Lautaro è un gran giocatore, ma non arriva a valere così tanto: allo stesso prezzo si può comprare Haaland o un centrocampista”, racconta Defensa Central, con il Real Madrid che avrebbe così scelto di puntare il proprio mirino altrove, scartando il Toro. Questo il motivo del rifiuto dei Blancos per l’attaccante interista: niente Clasico, in corsa resta solo il Barcellona.

