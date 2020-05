Dhorasoo incorona Cavani: “Con Lukaku si completano a vicenda. Conte saprà farlo rendere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore del Paris Saint-Germain Vikash Dhorasoo, con un ricco passato anche in Italia, ha analizzato il suo punto di vista in merito ad Edinson Cavani, raccontando nel dettaglio punti di forza ed adattamento con lo stile di gioco di Conte e Lukaku.

STILE DI GIOCO – “Non è cambiato. Le qualità sono rimaste intatte. È una punta con il fiuto del gol, molto fisico, anche se non partecipa alla costruzione dell’azione. Con Ibrahimovic si è sacrificato giocando a sinistra nonostante fosse capocannoniere di Serie A. Dopo Zlatan si è ripreso il centro dell’attacco alzando la media gol. Infine, ha dovuto far spazio a Neymar e Mbappé con cui non c’è molta affinità. Cavani non è uno che stupisce per finezza tecnica, ma sa cosa fare in area per metterla dentro”.

PUNTI FORTI – “Il tempo passa per tutti, ma Cavani continua a dare molto in fase difensiva. In costruzione, però, credo che Icardi sia più in sintonia con Mbappé e Neymar. Sa crearsi molte occasioni comunque”.

LUKAKU – “Lo vedo molto più complementare con Lukaku che con Neymar e Mbappé. Cavani può completare la fisicità del belga, con il gioco di profondità e l’abilità a creare spazi, ruotandogli intorno. E Conte saprà farlo rendere”.



