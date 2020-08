Di Marzio: “Messi non è Cristiano Ronaldo, non ama lasciare la sua confort zone. L’Inter però continua a sognare il colpo”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione su Leo Messi, sogno proibito dell’Inter per l’immediato futuro. Il campione argentino, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona, sembra titubante e sempre più pronto a partire, soprattutto dopo l’umiliante eliminazione patita in Champions League per mano del Bayern Monaco.

Di Marzio ha dichiarato: “Messi, a differenza di Cristiano Ronaldo, non ama molto spostarsi dalla sua zona di conforto, preferisce rimanere nella sua dimensione sicura. Ecco perché l’operazione resta davvero complicata, a meno di prese di posizione pubbliche da parte della pulce. L’Inter, però, continua a sognare ed è pronta ad agire al minimo segnale”.

