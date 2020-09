Dzeko sul proprio futuro: “Ogni anno dicono che me ne vado da Roma, vedremo. Non è il momento di parlarne”

Edin Dzeko, già nella scorsa stagione vicinissimo all’Inter, salvo poi rimanere alla Roma, pare essere un obiettivo caldo di mercato anche in questa stagione, sia per i nerazzurri che per la Juventus, nonostante i 34 anni suonati.

Dzeko, alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia di Mancini, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: “Queste partite non ci volevano, arrivano al momento sbagliato: siamo tutti ancora in preparazione, è appena finita la stagione e a breve ne inizia un’altra. Se me ne andrò dalla Roma? Ogni anno lo si dice e se ne parla, ma poi non succede”.

“Non è questo il momento opportuno per parlare di mercato, ci sarà tempo. Ho 34 anni come Cristiano Ronaldo e anche io mi sento molto bene fisicamente nonostante l’età”.

