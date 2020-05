È un’Inter in salsa belga: Lukaku chiama a sé Mertens e Vertonghen. Ed occhio a Nainggolan…

Quella della stagione 2020-2021 sarà un’Inter in salsa belga. Dopo aver portato a Milano Romelu Lukaku, infatti, la dirigenza nerazzurra potrebbe ritrovarsi in casa altri tre calciatori nati nello stesso paese del gigante buono. Il primo di questi dovrebbe essere Dries Mertens: parametro zero, dovrebbe firmare con i nerazzurri un contratto biennale da 5 milioni di euro annui e diventare sostanzialmente il primo sostituto della coppia di titolari (anche qualora Lautaro partisse: al suo posto, infatti, verrebbe acquistato un altro top).

Gli altri due nomi sono ad oggi meno vicini, ma comunque in orbita: il primo di questi è Jan Vertonghen, altro parametro zero, proveniente dal Tottenham. Essendo un classe 1987, arriverebbe a Milano solo in caso di addio di Diego Godin. L’altro, invece, sarebbe un cavallo di ritorno: Radja Nainggolan, infatti, tornerà dal prestito al Cagliari ed al momento il suo futuro è un’incognita. La strada della cessione, in ogni caso, sembra quella considerata preferita da Marotta ed Ausilio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!