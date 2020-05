Emerson Palmieri, futuro in Italia? L’agente: “Per ora nessun contatto coi club di Serie A”

Uno dei principali nomi che circolano da settimane per la fascia sinistra dell’Inter è quello di Emerson Palmieri. L’ex Roma, ora al Chelsea, è considerato uno dei preferiti di mister Conte per rinforzare la corsia, a pari merito con Marcos Alonso, altro pupillo già allenato dal tecnico. L’agente di Emerson, Fernando Garcia, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com in merito al futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

Emerson in Serie A – “Lui è molto felice al Chelsea e gioca in uno dei più grandi campionati al mondo. L’unico che può rispondere a questa domanda è Dio, solo lui sa se Emerson tornerà a giocare o meno in Italia. Ho appreso dalla stampa che ha vissuto con Sarri una grandissima esperienza e che gli piace il suo calcio, ma non so dirvi se lui lo rivorrebbe”.

Contatti – “Emerson, come dicevo, è molto felice al Chelsea, si trova bene con i suoi compagni e il suo allenatore. Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club. La Juventus era interessata quando il ragazzo giocava nella Roma, la stagione prima che si trasferisse al Chelsea”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!