EriksenDay: visite mediche e firme. C’è la data del debutto

“Felice di essere all’Inter? Certo”. Sono queste le prime sillabe pronunciate da Christian Eriksen appena sbarcato a Milano e che mette fine ad una lunga telenovela giunta alla puntata conclusiva. Oggi è l’#EriksenDay, il giorno delle visite mediche già cominciate per il trequartista danese e quindi delle firme sui contratti che lo legheranno all’Inter fino al 2024. Prima sessione presso la clinica Humanitas, quindi l’idoneità sportiva al Coni e poi le firme in sede. Questo il programma di giornata per Eriksen che non dovrebbe passare da Appiano Gentile, dove la squadra si allena in mattinata e quindi primo approccio al centro sportivo rimandato a domani, giorno di vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

L’attesa ora è per gli annunci ufficiali e, chiaramente, per l’impatto sul campo di uno degli acquisti più importanti della storia recente nerazzurra. Secondo Gazzetta.it la prima convocazione è in programma per la trasferta che domenica vedrà l’Inter impegnata sul campo dell’Udinese. Nel mirino c’è però soprattutto il derby col Milan del 9 febbraio, match che rischia di saltare per squalifica Lautaro Martinez.



