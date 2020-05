ESCLUSIVA – Biasin: “Buone possibilità di vedere Tonali a Milano. Lautaro? L’Inter è tranquilla: ecco perché. Su Icardi e Perisic…”

Sarà una finestra anomala di calciomercato. Molto dipenderà se e come si concluderanno i vari campionati nazionali ma la sensazione è che l’Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione. Da Lautaro Martinez e Tonali fino ai riscatti di Perisic e Icardi: l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio da mesi lavorano sottotraccia per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione.

La redazione di Passioneinter.com ha intervistato in esclusiva Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, per fare chiarezza sulla strategia degli uomini mercato nerazzurri.

Fabrizio, sarà una finestra di calciomercato davvero strana quella che ci attende. Tutto dipenderà anche se si ritornerà in campo oppure no. Potrebbe essere un danno importante chiudere anticipatamente la stagione per i club di Serie A…

“Se parli con i dirigenti dell’Inter ti dicono che è difficilissimo fare previsioni rispetto a quello che si può o non si può fare dal punto di vista economico fino a quando non sappiamo se si gioca o se finisce la stagione. Questa cosa qui cambia clamorosamente gli equilibri di mercato”.

Lo potrebbe essere anche per il Barcellona nella trattativa Lautaro Martinez. A che punto è? Qual è la posizione dell’Inter a riguardo?

“E’ evidente che c’è un tentativo abbastanza insistente del Barcellona per arrivare a Lautaro. Dall’altra parte però, in casa Inter, c’è estrema tranquillità. Marotta e Ausilio sono sereni perché hanno il coltello dalla parte del manico. O il Barcellona paga 111 milioni di euro, che in questo momento il club spagnolo non ha, oppure deve trovare una formula che piaccia all’Inter. Quindi l’Inter si è tutelata, la mia sensazione è che ci proveranno fino in fondo e che quindi Lautaro possa alla fine di tutto lasciare l’Inter per il Barcellona ma non è semplice. Lautaro andrà via dall’Inter solo se la cessione farà bene all’Inter”.

In caso di partenza di Lautaro Martinez, si parla tanto di Timo Werner. È il sostituto ideale sulla carta più appetibile per sopperire alla partenza del Toro?

“Non ho dubbi che possa essere il profilo giusto per l’Inter. È un super giocatore, ha 24 anni, ha fatto 22 gol in stagione, 10 assist ed è strapronto per la Serie A. L’Inter andrebbe sul sicuro pescando su di lui. C’è tanta concorrenza ma se dovesse vendere Lautaro e puntare su Werner, ecco l’Inter farebbe una grande cosa”.

Lukaku, uno tra Lautaro e Werner, Mertens e Cavani. Mica male…

“Un reparto di questo tipo sarebbe straordinario. Mertens e Cavani hanno ingaggi importanti. In particolare il primo che andrebbe via da Napoli per un mega ingaggio. Mertens mi piace tantissimo, credo che alla fine possa restare anche lì ma bisognerà capire cosa farà De Laurentiis con lui. Cavani può rientrare nella questione Icardi anche se guadagna tantissimi soldi, dovrebbe ridursi l’ingaggio per venire all’Inter”.

E poi c’è Sandro Tonali. Classe 2000, italiano, talentuoso. Insomma, l’identikit perfetto per Marotta e Conte

“L’Inter crede in Tonali. L’anno scorso la dirigenza ha puntato fortemente su Barella, lo stesso discorso quest’anno vale per Tonali. Ci sono buone possibilità di vederlo in nerazzurro. Su di lui si sta lavorando da un po’. Cellino è una vecchia volpe e aspetterà prima di dare il sì definitivo ad un squadra, anche perché la concorrenza anche in questo caso è tanta. Ma l’Inter è messa abbastanza bene sul giocatore. Dirlo con certezza non si può ma per me alla fine arriverà”.

Icardi, Perisic e Nainggolan: molto del mercato nerazzurra passerà anche dalle cessioni. A che punto sono le trattative con Psg e Bayern? Quale futuro per Radja?

“C’è molta fretta mediatica ma a livello di scrivanie la situazione è più calma. Gli accordi presi l’anno scorso ora vanno rivisti, ci sono ancora tante cose da capire e vedere. Nessuno dei 3 dovrebbe tornare a Milano e la dirigenza troverà una sistemazione per Icardi, Nainggolan e Perisic. Per Icardi la possibilità di incassare è concreta, 70 milioni erano giusti prima della pandemia ora a Parigi magari cercheranno di ottenere uno sconto o piazzare un giocatore. Con Marotta l’Inter è ben tutelata. Nainggolan può diventare una pedina di scambio importante, per esempio con la Fiorentina per Chiesa. Anche per Perisic si troverà una soluzione, o con il Bayern Monaco o con un’altra squadra ma l’Inter troverà una soluzione”.

