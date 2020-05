ESPN – Lautaro, non solo Barcellona: anche il PSG in corsa per il post Cavani

Non c’è solo il Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez. Come riportato infatti da ESPN, le big d’Europa sono pronte a sfidare i blaugrana per il talento dell’Inter. In corsa ci sarebbero infatti sia il Real Madrid, che da tempo segue nell’ombra l’attaccante argentino, ma anche il Manchester United già dallo scorso febbraio, pur senza aver presentato una vera e propria offerta al club nerazzurro.

La minaccia più importante in chiave estera però per l’Inter e per i suoi tifosi è rappresentata dal Paris Saint-Germain che segue da vicino il Toro, pronto a sostituire Cavani che probabilmente lascerà i parigini nel corso della prossima estate. Leonardo è ancora alle prese con l’interrogativo legato a Mauro Icardi, per il quale dovrà versare 70 milioni nelle casse della Beneamata. Lo sguardo del PSG però è finito anche su Lautaro Martinez, con il Barcellona che trema – come rilanciato da Mundo Deportivo – al solo pensiero di vedere sfumato il suo obiettivo. Per strappare l’attaccante argentino dalle braccia solide dell’Inter però serviranno 111 milioni, una cifra che al momento in pochi possono permettersi di sborsare.

