Eto’o tra Inter e Barcellona: “Lautaro fortissimo, ma Suarez non va dimenticato”

In un’intervista concessa al programma Tot Costa di Catalunya Radio, l’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o, con un ricco passato anche al Barcellona, ha parlato nello specifico del reparto avanzato dei catalani e delle voci di mercato che circondano Lautaro Martinez e, di riflesso, anche Luis Suarez.

“Lautaro è molto forte ed il Barcellona deve rinforzarsi, però Suarez è un ‘generale’ e non puoi abbassargli il grado. La nostra fortuna è stata che abbiamo giocato per la stessa squadra. Luis è sempre Luis, è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Ovviamente il Barcellona deve sempre rinforzarsi, ma non può rimuovere i gradi di un generale. Lautaro sta giocando molto bene, però la gente ha la tendenza a dimenticare la storia recente. Ha scritto la storia del Barcellona Suarez e del calcio e bisogna riconoscerlo. Questo non impedisce al club di portare nuovi giocatori, però senza dimenticare i grandi”. Questo il pensiero di Samuel Eto’o, ex nerazzurro che ha scelto di porsi al centro dei discorsi di mercato interisti e catalani in merito al duello tra Lautaro Martinez e Luis Suarez.

