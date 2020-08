Ex Inter – Kuzmanovic torna in Italia? Su di lui piomba la Reggina

Ha vestito la maglia dell’Inter per tre stagioni, dal 2012 al 2015 collezionando 55 presenze e una sola rete, in Europa League contro il Dnipro. Zdravko Kuzmanovic, dopo un lungo peregrinare tra Basilea e Malaga oltre una breve parentesi nell’Udinese, il centrocampista serbo potrebbe tornare in Italia.

Su di lui è forte l’interesse della Reggina, squadra neopromossa in Serie B con l’intenzione di costruire una corazzata per cercare l’immediata promozione in massima serie. Come riporta Tuttomercatoweb Kuzmanovic potrebbe ripartire dalla serie cadetta a 33 anni per tornare ad essere protagonista in un progetto altamente competitivo.

Dopo Menez, la Reggina potrebbe pescare un altra vecchia conoscenza del nostro calcio: Kuzmanovic in Serie A vanta 42 gettoni e la sua esperienza in mezzo al campo potrebbe far fare agli amaranto quel salto di qualità decisivo in una campionato ostico come la Serie B.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<