Fondo d’investimento per pagare Lautaro, la smentita del Barcellona: “Tutto falso: il piano è uno solo”

Il Barcellona nega tutto. Attraverso il Mundo Deportivo, quotidiano che, ormai da settimane, parla sistematicamente della vicenda Lautaro Martinez, il club blaugrana ha voluto rendere nota la smentita della notizia rilanciata oggi da Repubblica, secondo la quale un fondo d’investimento sarebbe pronto ad aiutare economicamente il club. In particolare, questo fondo sarebbe disposto a partecipare al pagamento dell’intera clausola rescissoria del Toro, che ammonta a 111 milioni di euro.

Ebbene, stando a quanto scritto poco fa dal quotidiano spagnolo, il Barcellona ha smentito categoricamente questa possibilità. Non solo: i catalani hanno anche in qualche modo reso nota la loro strategia per arrivare all’argentino. Al di là delle parole pronunciate qualche giorno fa da Piero Ausilio, infatti, Messi&Co sarebbero pronti ad attendere la scadenza della clausola rescissoria (metà luglio), per poi trattare Lautaro ad un prezzo più abbordabile andando anche ad inserire alcune contropartite tecniche nell’affare.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!