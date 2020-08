Dalla Francia – Non solo il Bayern Monaco su Brozovic, ora spunta anche il PSG!

Marcelo Brozovic è diventato senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Il croato, seppure non sempre continuo, è riuscito da un paio di stagioni a questa parta a dismettere i panni dello svogliato cronico. Come era lecito pensare, la sua trasformazione in leader della mediana ha attirato le attenzioni di grandi club, su tutti il Bayern Monaco.

Stando a quanto riportato però in Francia da , non ci sarebbero però solo i tedeschi all’inseguimento di Marcelo. Anche il PSG infatti sarebbe molto interessato al futuro del calciatore dell’Inter. I parigini, che non hanno certo problLe10Sport.comemi di carattere economico, stanno cercando un rinforzo di qualità per il centrocampo per provare di nuovo l’assalto alla Champions League nella prossima stagione.

Con Milinkovic-Savic ormai quasi sicuro neo acquisto dei transalpini, sempre secondo quanto riportato da Le10Sport, formerebbe sicuro una coppia centrale formidabile e priverebbe di una enorme quantità di talento la Serie A. Per ora pare ci siano stati solo vaghi contatti con l’agente di Brozovic e poco altro, tuttavia la clausola di 60 milioni del suo contratto con i nerazzurri non pare eccessivamente probante per le casse del club parigino.

Resta solo da capire se il presunto rapporto deteriorato con Mauro Icardi possa essere un ostacolo nella trattativa, sempre che l’ex capitano nerazzurro, nemmeno impiegato nella finale di Champions persa dai francesi, rimarrà a lungo all’ombra della Torre Eiffel.

Tuttavia Leonardo, grande esperto del mercato italiano, continua a lavorare sotto traccia. Che i possibili acquisti di Tonali e Kantè siano da leggere come un veramente probabile addio di Brozovic?

