Frey allontana Chiesa dall’Inter: “Gli consiglio di restare alla Fiorentina”

Nel corso di una lunga intervista concessa a Calciomercato.com, l’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey ha parlato di Federico Chiesa, talento della Fiorentina, esprimendo il suo punto di vista in termini di mercato. Anche i nerazzurri, insieme alla Juventus, inseguono l’esterno della Viola e della Nazionale, valutato ben 70 milioni di euro e con Commisso che spera di trattenerlo in Toscana.

“In Federico – rivela Frey – rivedo qualche caratteristica del papà Enrico. Ha ancora tempo per crescere, oggi è una promessa. Gli consiglio di restare a Firenze per diventare grande e trascinare la Fiorentina, poi magari può pensare di fare il salto. Andare in una grande squadra ora per giocare una partita su cinque non è conveniente”. Queste le parole di Sebastien Frey su Federico Chiesa, figlio del suo ex compagno Enrico. Il talento della Nazionale è ormai pronto al grande salto ma, secondo l’ex portiere, la soluzione Fiorentina potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

