Futuro e famiglia: il retroscena sul passaggio a sorpresa di Gnonto allo Zurigo

Ha colto tutti di sorpresa l’annuncio ufficiale dell’FC Zurigo che tramite i propri canali social ha comunicato l’ingaggio di Degnand Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 tra i talenti più interessanti del settore giovanile nerazzurro. Un trasferimento che porterà nelle casse nerazzurre solo 200mila euro come training compensation, mentre il giocatore nato a Verbania si assicurerà il primo contratto da professionista fino al 2023.

Ma cosa c’è dietro la decisione di Gnonto di rifiutare il contratto proposto dall’Inter e lasciare il vivaio nerazzurro, dove in molti stravedono per lui, per volare in Svizzera? Un’offerta economica importante sicuramente, ma soprattutto, sottolinea La Gazzetta dello Sport, le condizioni favorevoli proposte alla famiglia del calciatore di origini ivoriane, che probabilmente hanno avuto un ruolo decisivo nella sua decisione.



