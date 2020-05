Futuro Werner, Nagelsmann è sereno: “Sono sicuro che penserà bene alle scelte per il suo futuro”

Sebbene si parli della sua punta di diamante come prossimo all’addio ormai da settimane, l’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann si mostra sereno in merito alle voci di mercato legate a Timo Werner. Come riporta il Mirror, infatti, il giovane tecnico tedesco è convinto che il suo centravanti prenderà la scelta migliore per il suo futuro, senza avere eccessiva fretta. Inter e Liverpool sono quindi avvisate.

“In questo momento è di buonumore, si sente bene e si allena bene. È un ragazzo giovane, sono sicuro che rifletterà bene e con la famiglia sulle scelte da prendere per il suo futuro. Quando la questione circola, sei sempre un po’ altrove con la testa. Capitò anche a me, quando ero vicino ad andare via dall’Hoffenheim. Con un attaccante magari si vede di più, dato che può attraversare delle fasi in cui non fa gol. Non sarebbe umano vedere giocatori che vengano influenzati meno di zero da queste cose: non ho mai avuto calciatori così”, ha affermato Nagelsmann.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!