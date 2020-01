Libero – Gabigol finanzia Eriksen: il West Ham sempre più interessato

Conte si aspetta i rinforzi richiesti per poter proseguire la stagione nel migliore dei modi, ma anche i tifosi chiedono un grande acquisto, come Juventus e Milan. Come riporta Libero, però, l’Inter non si fa prendere dalla frenesia e attende il momento giusto per affondare il colpo. Il nome in pole è quello di Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno, ma che per sbloccarlo a gennaio chiede 30 milioni di euro.

La richiesta, però, è considerata eccessiva da tutte le pretendenti, anche perché a gennaio potrebbe firmare un pre-contratto. I nerazzurri lo vorrebbero già a gennaio e gli garantirebbero uno stipendio da 10 milioni a stagione. C’è da trovare un accordo con il Tottenham e convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. L’operazione potrebbe essere finanziata dall’eventuale cessione di Gabigol al West Ham che offre 23 milioni di euro.

