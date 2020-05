Gad Lerner: “Siamo sulla buona strada per tornare al successo. Werner? Con i tedeschi abbiamo avuto felicità”

Gad Lerner, noto giornalista, ha commentato a TMW News il futuro dell’Inter e ha ricordato il Triplete di 10 anni fa, da tifoso nerazzuerro. Ecco le sue parole:

TRIPLETE E FUTURO – “Siamo adesso sulla buona strada per tornare al successo. C’è una struttura societaria solida, un po’ più cinica e calcolatrice rispetto a Moratti che gettava il cuore oltre l’ostacolo. Se la sua famiglia facesse il bilancio di quanti soldi sono stati spesi da Ronaldo in poi e di quanti campioni ci siamo innamorati e poi se ne sono andati… Qui mi pare che ci sia più pianificazione, quindi forse dobbiamo aspettare ancora un po’ ma siamo fiduciosi. Ho dei figli che per una decina d’anni mi hanno detto: ‘Papà perchè ci hai fatto diventare interisti e ci hai fatto soffrire?’. Ma adesso mi hanno scritto tutti i miei figli perchè il 22 maggio se lo ricorderanno sempre. E’ una gioia che compensa lunghe astinenze, anche se l’astinenza è durata abbastanza…“.

LAUTARO – “Tenerlo a tutti i costi? A tutti i costi no. E’ un campione, mi piacciono il suo guizzo e la sua imprevedibilità fulminea, ma non è un pezzo di storia dell’Inter. Direi che in pochi mesi nel cuore di tutti è entrato Lukaku. Se partisse Lukaku sarebbe un dolore vero. Lautaro è bravissimo ma vediamo chi arriverebbe al suo posto“.

TIMO WERNER – “Con i tedeschi in passato abbiamo avuto felicità. I vari Matthaus, Rummenigge, Klinsmann. E Brehme per me è stato il terzino sinistro più forte dopo Giacinto Facchetti“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!