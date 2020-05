Gaich, parla l’agente: “Inter? Vorrebbe la Serie A, ma servono 15 milioni”

Tanta voglia di Italia. Prova a fare sul serio Adolfo Gaich, attaccante argentino considerato tra i più promettenti del panorama calcistico mondiale. Nelle scorse ore il profilo del classe ’99 del San Lorenzo è stato accostato anche all’Inter che sogna un nuovo colpo ‘alla Lautaro‘. Non ci sono però solo i nerazzurri in corsa per il giocatore, deciso a lasciare l’Argentina per vivere la sua prima avventura europea.

E ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Gaich Pablo Caro ha parlato proprio del futuro del giocatore, accostato a diversi club italiani: “Gli piacerebbe trasferirsi in Italia, ma è nel mirino di molti club. Clausola? 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro, ndr), però potrebbe essere acquistato per meno”. Queste le parole dell’agente dell’attaccante, accostato anche ai colori nerazzurri. Il profilo di Gaich nel corso della scorsa sessione di gennaio è stato avvicinato anche al Milan e soprattutto al Club Brugge, pronto a pagare la clausola per il giocatore. Nelle ultime ore però l’Inter è tornata prepotentemente in corsa, puntando l’argentino in vista di un possibile assalto.

