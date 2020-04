GdS – Bagarre Vertonghen, la Roma ci prova: Inter in pole grazie a… Lukaku

Anche la Roma è sulle tracce di Jan Vertonghen. Secondo quanto riportato da La Gazzwtta dello Sport, la dirigenza giallorossa è pronta a riprovarci dopo aver già tentato l’assalto nella scorsa estate prima di arrendersi di fronte alle richieste del Tottenham.

Il difensore belga però ora è in scadenza di contratto e lascerà con ogni probabilità gli Spurs a fine stagione. Vertonghen piace a diversi club europei, in pole c’è però l’Inter con Lukaku che sembra stia spingendo parecchio per convincerlo ad accettare la corte dei nerazzurri.

