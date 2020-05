GdS – Cavani, Inter più forte grazie ad Icardi: cessione decisiva, aspettando l’assalto

Con l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi, il Paris Saint-Germain chiuderà definitivamente le porte ad Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli e Palermo, col contratto in scadenza a fine stagione, non rinnoverà con i parigini e sembra pronto a lanciarsi a caccia di una nuova avventura. L’Inter ha messo gli occhi sull’uruguaiano da diverso tempo ed ora, secondo La Gazzetta dello Sport, dai milioni in arrivo grazie alla cessione di Maurito i nerazzurri avranno nuove chances da poter sfruttare per l’assalto al giocatore.

Da parte di Ausilio, nell’intervista concessa a Sky Sport, è arrivata una chiusura parziale al giocatore. Ma il direttore sportivo interista ha scelto di spingere soprattutto sulla conferma di Lautaro, allontanando le voci dei sostituti. La realtà però racconta di un rafforzamento in termini di potenza economica per la Beneamata, che aspetta il momento giusto per lanciare l’assalto ad Edinson Cavani, più di un’opportunità vista la voglia del giocatore di liberarsi a parametro zero. I nerazzurri studiano le migliori mosse di mercato per farsi trovare pronti al via della nuova stagione: ore calde per la Beneamata che, con la cessione di Icardi, potrà ricalcolare i propri obiettivi puntando ancor di più sullo strapotere economico.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!