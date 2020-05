GdS – Cavani, tre anni con l’Inter: contratto da top e garanzie per Conte

Un contratto lungo per testimoniare fiducia ed ottimismo in vista di un matrimonio da favola. L’Inter studia le mosse per avvicinare sempre più Edinson Cavani ai colori nerazzurri. L’attaccante lascerà il Paris Saint-Germain in estate e la Beneamata, complice anche l’affare Lautaro ancora in corso, sarebbe pronta ad approfittare dell’occasione uruguaiana per regalare ad Antonio Conte l’uomo giusto per il suo attacco.

Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe scelto di proporre un contratto addirittura per tre stagioni, fissando lo stipendio a cifre top come per Lukaku o Eriksen che guadagnano 7,5 milioni annui a testa. Numeri importanti per un progetto che possa farlo tornare al centro dei riflettori italiani dopo le grandi emozioni vissute con il Palermo ma soprattutto con il Napoli, prima di lasciare la Serie A. Al PSG ha scritto la storia a suon di gol ed ora l’Inter ha intenzione di regalare al suo tecnico una vera e propria certezza per il suo reparto avanzato. Coppia d’oro con Lukaku, aspettando il futuro di Lautaro Martinez: la Beneamata vuole regalarsi Cavani ed è già pronta a scartare il suo fiocco.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!