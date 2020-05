GdS – Conte punta su Eriksen: la telefonata, il no al Bayern e la rinascita con l’Inter

Christian Eriksen con l’Italia nel destino. La Gazzetta dello Sport ha tracciato il profilo del danese che già da ragazzino sognava la Serie A. Ora è all’Inter, non è ancora riuscito a lasciare il segno come avrebbero voluto sia lui che i tifosi interisti. La scelta di sposare il progetto nerazzurro è arrivata dopo la telefonata di Conte, che l’ha convinto ad accettare la strada della Beneamata. L’apporto del danese però non ha ancora messo il tecnico nella condizione di cambiare filosofia tattica ed idea di gioco, abbandonando quel 3-5-2 sul quale ha costruito e continuerà a costruire le sue migliori fortune.

Conte lo ha convinto ad accettare l’Inter e a rifiutare il Bayern Monaco, che si era fatto avanti con decisione per prelevarlo dal Tottenham, anticipando la concorrenza ed assicurandosi un campione di livello internazionale. I nerazzurri però hanno battuto tutti in volata, versando 20 milioni per Eriksen per regalare un colpo ai tifosi ed allo stesso Conte. Nella sua prima parentesi non è riuscito a conquistare i riflettori come avrebbe voluto. Adesso però è arrivato il momento di entrare in scena e di catturare i flash della Serie A: alla ripresa serviranno anche i suoi lampi di genio per trascinare l’Inter.

