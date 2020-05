GdS – Conte tenta Cavani: due condizioni ed un contratto da top all’Inter

Ore bollenti sul fronte Cavani per l’Inter. La Gazzetta dello Sport racconta, nel dettaglio, la trattativa che coinvolge i nerazzurri per l’attaccante uruguaiano e che tocca, da vicino, anche Mauro Icardi. La conferma dell’argentino a Parigi rappresenta una delle condizioni fondamentali affinché l’affare con il Matador per la Beneamata possa andare in porto. Restano otto giorni per la stretta di mano in chiave Maurito anche se, pur andando oltre i termini del 31 maggio, non sono esclusi ritorni di fiamma e rinegoziazioni.

Su Cavani però l’Inter dovrà lavorare anche su altri due fronti. Il primo è quello relativo alla questione economica. Il giocatore al PSG guadagna 12 milioni di euro netti a stagione, mentre la Beneamata ha scelto di fissare il suo tetto massimo di stipendi per i top player a 7,5 milioni, come Lukaku ed Eriksen. A rovinare i piani dell’Inter poi c’è anche l’altra Inter, quella di Miami, tentata dal grande colpo per l’attacco della MLS.

Da risolvere però anche l’interrogativo legato a Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona, con Cavani pronto a farsi largo nell’attacco nerazzurro. Conte però sull’uruguaiano ha bisogno sia di garanzie fisiche sia di motivazioni, per questo analizzerà nel dettaglio la situazione legata al Matador sotto ogni punto di vista. C’è feeling tra le parti e l’Inter, dopo gennaio, vuol tornare alla carica: bollenti i discorsi che coinvolgono Cavani.



