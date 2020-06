GdS – Hakimi-Inter, ultimi dettagli: oggi nuovo incontro, visite già domani?

Giornata chiave per l’Inter ed il colpo Achraf Hakimi. Come evidenziato infatti da La Gazzetta dello Sport, la domenica torrida in chiave mercato è servita ai nerazzurri per limare gli ultimissimi dettagli in merito alla trattativa con il Real Madrid. Nella conference call di ieri infatti, i due club hanno discusso a lungo sulle modalità di pagamento dell’affare per quello che rappresentava di fatto l’ultimo ostacolo che separava il giocatore dal club nerazzurro.

Nel nuovo confronto in programma oggi si darà il via allo scambio di documenti necessario al lieto fine per la trattativa. Inoltre, come evidenziato dalla rosea, Hakimi potrebbe arrivare già domani a Milano per sostenere le visite mediche con la sua nuova società e firmare il contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione con la Beneamata. Operazione da 40 milioni più 5 di bonus tracciata da Ausilio con il Real Madrid per il colpo in fascia: i nerazzurri sono pronti ad abbracciare il classe ’98, primo big per la stagione 2020/2021.

