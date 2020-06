GdS – Inter, Barcellona in ginocchio per Lautaro: chiesta la super rateizzazione

Quanti affanni per il Barcellona. L’affare Lautaro Martinez da matrimonio imminente si è trasformato in un contatto non più costante ma quasi sporadico. E, in particolare, dopo le pressioni iniziali in arrivo dalla Spagna, in casa blaugrana il clima sembrerebbe ancor meno disteso rispetto alle ultime settimane. A distruggere i primi piani di mercato dei catalani ci ha pensato infatti anche la Liga, oggi pronta a fissare lo sguardo sulle eventuali irregolarità in arrivo dalle società spagnole. Un rischio ancor più grande per Messi e compagni, considerando anche la necessità di dover rientrare di 271 milioni in tema di bilancio e conti da regolarizzare.

Un ostacolo che rischia di rivelarsi decisivo per le sorti del Barcellona e per il futuro di Lautaro Martinez. Per questo motivo, con la speranza di riuscire a ricucire il gap con i nerazzurri, la società blaugrana avrebbe anche chiesto all’Inter una super rateizzazione per provare a tenere vivi i contatti per il Toro argentino. Difficile immaginare, secondo La Gazzetta dello Sport, passi in avanti importanti su delle basi realistiche: i catalani sono costretti a fare i conti con le difficoltà economiche che minano, in maniera gravosa, le speranze di lieto fine.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!