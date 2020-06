GdS – Inter, Joao Mario e Perisic avvicinano Tonali: scatto decisivo

L’Inter non lavora solo in entrata in ottica mercato ma studia le migliori soluzioni anche in uscita, provando a garantirsi un tesoretto da poter investire perché no sul colpo Sandro Tonali. Secondo quanto raccontato nel dettaglio da La Gazzetta dello Sport, la Beneamata sarebbe in attesa di incassare novità in merito agli affari che coinvolgono Ivan Perisic e Joao Mario, ormai esclusi dal progetto nerazzurro ed in attesa di una collocazione definitiva lontano da Milano.

Secondo la rosea infatti, il Bayern Monaco sembrerebbe interessato all’acquisto dell’esterno croato, protagonista nella corsa dei bavaresi al titolo di Germania. Con lui, spazio anche al portoghese che, nonostante il passo indietro della Lokomotiv Mosca, potrebbe trovare nuovi estimatori a prescindere dal club russo. Doppia operazione per l’Inter in uscita, per rimpinguare le casse nerazzurre e concentrare gli sforzi su Tonali. Da Joao Mario e Perisic la spinta decisiva: la Beneamata lavora sul mercato, accarezzando un futuro ancor più luminoso.

