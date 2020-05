GdS – Inter, scatta il piano Tonali: Esposito o Pinamonti nell’affare

Nel mirino dell’Inter ed al centro dei sogni di mercato di Ausilio. Il direttore sportivo interista si è esposto in maniera decisa in merito al profilo di Sandro Tonali, un giocatore che fa gola a tutti. Ed ora, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti alla trattativa per nulla semplice con il Brescia di Cellino che, nelle ultime settimane, non ha accennato possibili passi indietro.

L’impressione è che l’affare non possa concludersi per meno di 35 milioni di euro. Il numero uno delle Rondinelle spera di riuscire a strapparne 50 cash ma sarà difficile, con l’Inter che proverà anche a lavorare in chiave contropartite. Occhio al profilo di Esposito che potrebbe finire al centro delle riflessioni di mercato. L’eventuale prestito del baby attaccante però non accontenterebbe il Brescia che spinge per averlo a titolo definitivo. Per questo motivo, il sacrificio dell’Inter potrebbe assumere il nome di Andrea Pinamonti: operazione da 40 milioni complessivi. Questo il tentativo dell’Inter, secondo la rosea, per provare ad abbattere le resistenze del Brescia su Sandro Tonali, inseguito da vicino anche dalla Juventus.

