GdS – Inter, tre addii in mezzo: Nainggolan spera, Borja Valero e Vecino ai saluti

Mentre da una parte l’Inter studia le prossime mosse per rinforzare la squadra di Antonio Conte, dall’altra i dirigenti nerazzurri fanno i conti anche con i discorsi legati alle uscite. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato, con Marotta ed Ausilio costretti a lasciar spazio agli eventuali colpi Tonali e Vidal rinunciando a tre pedine interiste.

I nomi nella lista partenze sono quelli di Borja Valero e Radja Nainggolan, inserito come possibile alternativa al cileno in caso di un mancato arrivo. Poche le chances di riaffermarsi nell’Inter, con la stagione a Cagliari che sembra averlo rivalutato sotto tutti i punti di vista. Il terzo nome da aggiungere ai partenti uscirà dal ballottaggio tra Vecino e Gagliardini: il tecnico interista preferirebbe trattenere il centrocampista ex Atalanta, ma non sono escluse possibili operazioni di mercato che possano coinvolgerlo. Questi i piani tracciati dall’Inter in chiave mercato: due colpi ma anche tre uscite, per ridisegnare sotto i dettami di Conte ogni particolare della Beneamata.

