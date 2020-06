GdS – Inter, ultime ore al Bayern per Perisic: sconto decisivo per il riscatto

Giorni roventi in chiave mercato per l’Inter, attesa dalla fumata bianca decisiva per il colpo Hakimi dal Real Madrid ed impegnata su più fronti per ridisegnare la rosa della prossima stagione. Al centro dei pensieri di Marotta ed Ausilio ci sono le operazioni non solo in entrata ma anche in uscita, come quella che sintetizza la situazione relativa al futuro di Ivan Perisic.

Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport infatti, il croato sarà un calciatore del Bayern Monaco fino alla giornata di domani. Da mercoledì 1 luglio scadrà il suo prestito in Germania e tornerà, senza possibilità di scendere in campo, di proprietà dell’Inter che dovrà ragionare in merito al suo futuro. Il domani di Perisic potrebbe però incanalarsi anche verso la Baviera, vista la tentazione riscatto del suo Bayern. Con uno sconto sui 20 milioni fissati per l’acquisto a titolo definitivo, il croato potrebbe infatti sposare definitivamente la causa tedesca e salutare l’Inter che, a quel punto, andrebbe a realizzare un’altra importante plusvalenza. Riflessioni in corso in casa interista sul futuro di Ivan Perisic, ancora a metà strada tra Monaco e Milano.

