GdS – L’Inter studia l’assalto a Tonali: operazione ‘alla Barella’, Juventus defilata

Assalto da delineare, per regalare ad Antonio Conte un altro talento in ottica futura. L’Inter studia le mosse migliori per lanciarsi a caccia di Sandro Tonali, seppur senza fretta. Come raccontato nel dettaglio da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero a lavoro per delineare gli ultimi ritocchi in vista della prima offerta da presentare al Brescia per il gioiello lodigiano anche se, in realtà c’è ancora distanza tra le parti in termini economici. La dirigenza della Beneamata ha le idee chiare: prestito con obbligo di riscatto ed un affare da 30 milioni che può arrivare ad una cifra vicina ai 35 grazie ai ricchi bonus.

La richiesta di Cellino resta ancorata ai 50 milioni, ma Marotta ed Ausilio sanno di poter contare su un primo cenno d’intesa del giocatore nei confronti della realtà interista. I dirigenti nerazzurri non sembrano viaggiare con fretta, in particolare dopo l’assalto ad Hakimi e dopo l’operazione della Juventus con il Barcellona che coinvolge Arthur e Pjanic. Paratici, secondo la rosea, al momento non può sostenere una nuova operazione onerosa ed è costretto ad attendere, liberando l’Inter dalla morsa della concorrenza in termini di mercato. Un’operazione alla Barella per dare nuova luce al centrocampo di Conte: la Beneamata studia Tonali, l’uomo giusto per il salto di qualità.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!