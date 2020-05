GdS – Non solo Inter: tutti vogliono Pogba, tra rinascita e dubbi con lo United

Nell’occhio del ciclone per rilanciarsi in maniera definitiva. Tutti pazzi di Paul Pogba: nonostante le cifre da record richieste per l’assalto al giocatore, non mancano le concorrenti che insidiano l’Inter nella corsa al centrocampista. Come evidenziato infatti da La Gazzetta dello Sport, in Europa Real Madrid ed anche Paris Saint-Germain provano a fare la voce grossa per convincere il Manchester United. In Italia i nerazzurri sognano il grande colpo ma sono costretti a fare i conti con la Juventus e con i profili di spicco, come Douglas Costa e Pjanic, pronti ad essere sacrificati per accelerare il colpo Pogba.

Il giocatore ha tanta voglia di rinascere, soprattutto dopo una stagione costellata di interrogativi. Solo otto le gare giocate con la maglia del Manchester United: sette in Premier, una in coppa di Lega. Gli ultimi 90′ sono datati 30 settembre: digiuno lunghissimo, favorito dai problemi alla caviglia che hanno sancito la maledizione sulla sua stagione da incubo. Dopo i rapporti tesi con Mourinho, nonostante il successo in Europa League, con Solskjaer era rinato. Al Manchester però Pogba non è mai riuscito a reinventarsi né a rendersi protagonista come avrebbero voluto i Red Devils. Il giocatore visto alla Juventus non si è ripetuto in Premier League ed oggi resta al centro dei discorsi di mercato. L’Inter lo punta sognando il grande colpo, ma in Europa c’è la fila per il centrocampista.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!