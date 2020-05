GdS – Tesoro Inter: Icardi ai saluti, plusvalenza massima per Marotta

Manca sempre meno all’ufficialità. L’accelerata importante registrata nella giornata di ieri per l’affare Mauro Icardi ha avvicinato ulteriormente l’argentino al Paris Saint-Germain. Accordo raggiunto, secondo La Gazzetta dello Sport: sul piatto un affare da 50 milioni più 8 di bonus facilmente raggiungibili. Una trattativa che sorride ai nerazzurri, capaci di ottenere una plusvalenza totale dalla cessione del giocatore, a bilancio per 2 milioni o poco più, ma anche a Leonardo. L’ex tecnico interista è infatti riuscito ad aggiudicarsi Maurito ad una cifra inferiore del 17% rispetto ai 70 milioni fissati dalla Beneamata per il riscatto.

Ma la stretta di mano per il giocatore porta con sé, secondo la rosea, diverse considerazioni. Oltre all’aspetto economico vantaggioso per l’Inter e la necessità di chiudere per evitare un rischioso rientro a Milano del giocatore, la trattativa racconta soprattutto che, in chiave mercato, chi avrà a disposizione più soldi da spendere – come i nerazzurri dopo la cessione di Maurito – potrà fare la differenza. Intanto l’addio del giocatore abbassa la saracinesca su un’epoca interista. Arrivato nel 2013, Icardi è pronto a lasciare l’Inter sette anni dopo la sua prima volta, con un contratto da 10 milioni fino al 2024. Nuova vita per i nerazzurri e per l’argentino, mai davvero vicino ad un rientro alla Beneamata.

