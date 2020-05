GdS – Tonali l’uomo giusto per l’Inter: sì alla linea verde italiana, ma l’accordo è lontano

Sandro Tonali è l’uomo giusto per l’Inter. L’incoronazione graduale delle ultime settimane ha trovato nelle parole di Piero Ausilio di ieri – “Ha le qualità per giocare nell’Inter. Non so se ha qualità economica per essere acquistato” – il via libera ad un assalto che possa ridisegnare ulteriormente l’anima italiana della Beneamata e rinforzare il centrocampo interista con uno dei talenti con maggiori prospettive in vista del futuro.

La Gazzetta dello Sport traccia il punto della situazione in merito al giocatore. Il Brescia di Cellino chiede 50 milioni per la cessione a titolo definitivo, mentre i nerazzurri al momento restano fedeli alle loro posizioni: 35 milioni cash e 5 di bonus, mantenendo così le distanze dalle pretese delle Rondinelle. In corsa per il giocatore c’è anche la Juventus che ormai da settimane avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ma, soprattutto dopo le parole di Ausilio, per il giocatore le porte dell’Inter restano apertissime in vista del prossimo mercato estivo.

