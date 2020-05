GdS – Tonali più Vidal, restyling di lusso: l’Inter prepara il doppio colpo

Due colpi per rendere grande l’Inter, sin da subito. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avvicina sempre più Arturo Vidal e Sandro Tonali alla Beneamata, in un discorso di mercato che non sembra coinvolgere Lautaro Martinez. I nerazzurri infatti avrebbero in mente di lavorare all’assalto per il cileno in una trattativa che non tiene in considerazione l’attaccante argentino, corteggiato dai catalani. L’ex centrocampista del Bayern Monaco rappresenta la pedina giusta per dare quantità, qualità e grinta alla mediana interista nell’immediato e già a gennaio era disposto a forzare la mano per riabbracciare Antonio Conte. In estate partirà, e l’Inter sarà lì ad aspettarlo.

Il discorso Tonali invece si fa sempre più caldo. La dirigenza interista è convinta di poter puntare su un profilo di spessore che possa rappresentare un vero e proprio investimento per il futuro. In Italia non mancano gli estimatori, da Totti a Pirlo, per un classe 2000 che ha già dimostrato di avere i mezzi necessari per poter diventare un top assoluto. Cellino, il presidente del Brescia, spera di riuscire a scatenare un’asta per il suo gioiellino. L’Inter però è fiduciosa e lavora per un doppio colpo da sogno.

