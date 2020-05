GdS – Volata finale per Icardi: sconto PSG, ma l’Inter non cede

Tutt’altro che spente le luci in vista di una possibile conferma a Parigi per Mauro Icardi. L’attaccante, ancora di proprietà dell’Inter, riflette sul suo futuro e ragiona sulla permanenza al Parco dei Principi, con i nerazzurri ed il Paris Saint-Germain ancora a colloquio per il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Beneamata sarebbe intenzionata a concedere uno sconto ai francesi, ma non alle cifre circolate nelle ultime ore che volevano l’argentino in Francia a titolo definitivo per 50 milioni più 10 di bonus.

Necessario alzare ulteriormente l’asticella economica secondo l’Inter per concludere l’affare. Il tempo per il diritto di riscatto però è agli sgoccioli: il 31 maggio è infatti l’ultimo giorno utile per concretizzare la stretta di mano anche se, in realtà, non sono escluse nuove riflessioni e rinegoziazioni per l’argentino. Tutte le parti in causa hanno come obiettivo quello di concludere la trattativa e, dalla rosea, emergono gli indizi che lasciano pensare ad una fase che precede quella che sarà la volata finale per l’affare. L’Inter, dalla sua, vuole avvicinare il più possibile la parte fissa dell’offerta a 70 milioni, ma un dialogo improntato sui 60 più bonus può aprire a nuovi scenari. Dialoghi in corso per il futuro di Icardi, a metà strada tra Milano e Parigi.



