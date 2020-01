L’Equipe – Il Chelsea blocca il trasferimento di Giroud: non hanno trovato il sostituto

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Oliver Giroud non raggiungerà più l’Italia. Il Chelsea ha bloccato qualsiasi trattativa in corso e come riporta L’Equipe dovrebbe rimanere in Inghilterra fino alla fine della stagione. Sembrava molto vicino il trasferimento all’Inter, ma poi si è fermato tutto perché i Blues non hanno trovato un sostituto all’altezza.