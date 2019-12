Giroud ha l’imbarazzo della scelta, spunta anche la Juventus. Ma in Francia assicurano: “Vuole l’Inter”

Fuori dai piani del manager del Chelsea Frank Lampard, l’esperto Olivier Giroud è a caccia di una nuova squadra da cui ripartire in questa seconda parte di stagione per non rimanere fuori dalla lista dei convocati in vista di Euro 2020. L’input del Ct della Francia Didier Deschamps è stato chiaro, la palla passa al giocatore che con il suo entourage sta cercando la soluzione migliore per il suo futuro.

In scadenza di contratto a fine stagione, l’attaccante 33enne può liberarsi a cifre piuttosto contenute, fermo restando il nodo relativo all’ingaggio piuttosto oneroso che sta complicando le trattative. In ogni caso Giroud non ha che l’imbarazzo della scelta visto che, dopo aver rifiutato i Los Angeles Galaxy per non finire fuori dai radar del grande calcio, ha tantissime offerte, dalla Ligue 1 alla Bundesliga e la Premier League passando soprattutto per la Serie A. Nelle scorse ore, racconta La Gazzetta dello Sport, è spuntata anche una telefonata dalla Juventus per Giroud. L’ennesimo duello di mercato tra i bianconeri e l’Inter che, però, sembra partire avanti: secondo il portale francese Le10sport.com infatti, il giocatore avrebbe espresso la propria volontà di raggiungere Antonio Conte in nerazzurro ed in questo momento è la sua priorità assoluta. Se non ci saranno sviluppi concreti entro la metà del mese di gennaio, però, aprirà alle altre ipotesi sul tavolo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!