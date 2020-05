Giulini apre alla conferma di Nainggolan: “Noi ci siamo, ma deciderà tutto l’Inter”

Intervistato dai microfoni di TeleLombardia, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato nello specifico anche di Radja Nainggolan. Il belga è in prestito in Sardegna fino al termine della stagione, ed il numero uno dei rossoblù ha aperto all’addio.

“Parliamo di un giocatore di grandissima personalità – dice Giulini – e anche l’Inter ha cercato di prendere giocatori del genere, come Godin che magari ha fatto meno bene. Radja ha grandissima personalità e farebbe comodo ai club di primissima fascia: se lo rivorrà in rosa, potrà fare solo un affare, se deciderà di non tenerlo ci saremo anche noi. Dipende tutto dall’Inter, il cartellino è loro e dovranno decidere loro cosa fare”. Queste le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini in merito alla possibile conferma di Radja Nainggolan in Sardegna. In caso di mancato rientro in rosa tra i nerazzurri, i rossoblù sarebbero di nuovo in corsa per il giocatore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!