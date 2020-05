Giulini spera nella conferma di Nainggolan: “Dipende solo dall’Inter”

Futuro ancora in bilico per Radja Nainggolan. Il centrocampista, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Cagliari, sarebbe tentato dall’idea di restare in Sardegna anche per la prossima stagione. Un progetto questo che stuzzica anche il club rossoblù, al lavoro per coltivare speranze che possano abbracciare il belga. Di questo ne ha parlato il presidente Tommaso Giulini, numero uno dei sardi, ai microfoni di Sky Sport.

“Non vi nego che mi piacerebbe vedere ancora Radja al Cagliari. Siamo in una stagione un po’ mutilata: quando l’abbiamo preso, l’idea era quella di tenerlo per una vera stagione e non strana come questa. Però il cartellino non è nostro: dipende tutto dalle decisioni dell’Inter”, ha dichiarato il presidente del Cagliari Giulini su Nainggolan. I rossoblù tenteranno di strappare il belga all’Inter fino alla fine ma non sarà facile: servirà un importante contributo economico per accontentare i nerazzurri, al lavoro per il futuro del centrocampista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!