Giuntoli non si sbottona su Allan: “Ora è presto per parlarne, tratterremo chi vuole fare parte del progetto”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Bologna-Napoli. Stuzzicato sul mercato, il dirigente non si è sbottonato, senza tuttavia allontanare del tutto le voci su Allan, obiettivo anche dell’Inter.

Giuntoli ha dichiarato: “Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato e sarà molto lungo, è ancora presto per parlarne e prendere decisioni. Bisognerà aspettare per avere risposte, ma noi cercheremo di trattenere tutti i giocatori che desiderano ancora fare parte di questo progetto”.

